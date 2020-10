Donald Trump naar Walter Reed militair ziekenhuis gebracht: ’Bedankt voor de steun’

Verschillende artsen hebben de verhuizing naar het ziekenhuis aangeraden. Trump kan in daar meteen de juiste zorg krijgen, mocht het nodig zijn. Trump zal ’een paar dagen’ blijven.

„Ik wil iedereen bedanken voor het gewelde steun. Ik maak het volgens mij heel goed. De First Lady ook”, liet Trump in een zeer korte videoreactie weten.

Trump zou lichte koorts hebben, is van een ingewijde vernomen. Hij is met de presidentiële helikopter, de Marine One, vanuit het Witte Huis weggevlogen. Journalisten werden op enig moment weggehouden van de heli. Op videobeelden was te zien hoe Donald Trump met een mondkapje op zelfstandig naar de helikopter liep, nog even zwaaide naar de camera’s, en de helikopter instapte. Korte tijd later stapte hij uit bij het ziekenhuis dat in de buurt van het Witte Huis ligt.

President Trump stapt de helikopter uit. Ⓒ CNN

Nog steeds ’in charge’

De president zal ’gewoon’ vanuit het ziekenhuis blijven werken, aldus de woordvoerster van het Witte Huis. Daar is een presidentiële ruimte ingericht met alle benodigde apparatuur, zodat hij alle officiële taken kan blijven verrichten.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gezegd dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden niet aan vice-president Mike Pence heeft overgedragen. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is de taken uit te voeren, de vice-president dan het gezag overneemt. Dat is nog niet het geval.

’Niet wat Witte Huis wil’

Het Witte Huis benadrukt dat het puur om voorzorg gaat. „Dit is het juiste om te doen, lijkt mij. Maar zonder twijfel, dit is niet wat het Witte Huis zou willen zien”, reageerde Trumps voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton bij CNN.

De presentator van de zender die Trump nooit goedgezind is geweest, spreekt over ’een historische dag’.

Bij een eerdere wereldleider die besmet raakte, de Britse premier Boris Johnson, werd eerder ook over voorzorg gesproken toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Later bleek dat Johnson veel dichter bij de dood was en dat ministers ’s nachts voor hem hadden gebeden.

Het zwaarbeveiligde Walter Reed National Military Medical Center, waar meerdere presidenten tijdens hun regeerperiode zijn behandeld. Ⓒ EPA

’Zorgen groeien’

Dr. Sanjay Gupta, een bekende dokter en tv-commentator, vindt de signalen vanuit het Witte Huis zorgelijk. „De president wordt razendsnel naar het ziekenhuis gebracht. Het laat een niveau van bezorgdheid zien. Die is steeds groter geworden sinds de besmetting, heb ik begrepen toen ik met mensen in het Witte Huis sprak. Alles is snel gegaan. Het lijkt me een goed idee om hem naar het Walter Reed te brengen, want ze hebben daar de beste faciliteiten, maar het is geen beslissing die makkelijk wordt genomen.”

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, haalt voorlopig al het negatief getinte campagnemateriaal over zijn tegenstander president Donald Trump uit roulatie. Dat geldt zowel op internet als in de traditionele media, melden Amerikaanse media. Biden is negatief getest.

Experimentele behandeling

Eerder op de dag meldde het Witte Huis dat Donald Trump ’vermoeid maar opgewekt’ was. Hij wordt behandeld met een experimenteel medicijn van synthetische antilichamen, dat nog geen officiële goedkeuring heeft gekregen. Melania lijkt minder klachten te hebben. Zij heeft ’een licht hoestje en hoofdpijn’.

De ziekte van Trump gooit roet in het eten van zijn herverkiezingscampagne. Alle bijeenkomsten zijn tot nader order afgelast, alles zal hooguit nog online plaatsvinden.