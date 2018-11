Koud en helder, prachtweer voor vallende sterren

De Leoniden bevinden zich in de staart van de komeet Tempel-Tuttle. Het ruimtegruis licht sterk op als het de atmosfeer van onze planeet binnenvalt.

Verwacht overigens niet dat je tientallen vallende sterren gaat zien, daarvoor zijn de Leoniden niet al te actief, maar een aantal moet wel lukken. De meeste kans maak je in de nacht na 2 uur. Dan is de maan namelijk onder en is het extra donker. De Leoniden - de naam zegt het al - vind je als je naar het sterrenbeeld Leeuw kijkt. Dat vind je vannacht in het zuidoosten tot het zuiden.

Een paar tips

- geef het niet al te snel op, je ogen moeten een paar minuten wennen aan het duister

- kleed je warm, het kan licht gaan vriezen

- een warme drank kan een goed idee zijn