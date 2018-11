Kunsthal-Picasso mogelijk gevonden in Roemenië

Het doek is in de Nederlandse ambassadeurswoning in Boekarest overhandigd aan het Roemeense Openbaar Ministerie, zo heeft de Nederlandse ambassadeur Stella Ronner in Roemenië bevestigd, meldt de NOS.

Of het inderdaad om het gestolen werk Tête d’Arlequin gaat, moet uit onderzoek blijken. Het doek is gevonden door de uit Roemenië afkomstige en in Nederland woonachtige schrijfster Mira Fetuci. Zij publiceerde in 2015 een boek over de brutale roof.

De Picasso werd zes jaar geleden samen met zes andere werken uit de Kunsthal meegenomen. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden, een deel werd verbrand.

Tien dagen geleden ontving Fetuci op haar werk een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden. Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid.