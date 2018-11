Trump in rampgebied Californië: ’Totale verwoesting’

,,Dit is heel triest om te zien", zei hij over de omvang van de schade. De Republikein bedankte vervolgens de reddingswerkers en beloofde Californië de steun van de regering in Washington.

De branden die vorige week uitbraken hebben een gigantische schade aangericht in Californië. Alleen al in het noorden kon het vuur zich over een oppervlakte van bijna 60.000 hectare verspreiden. Volgens het brandweerkorps van Californië is nu meer dan de helft daarvan bedwongen. Tot nu toe zijn zeker 71 doden gevallen. Meer dan duizend mensen worden nog steeds vermist.

Het plaatsje Paradise ten noorden van Sacramento is grotendeels verwoest. Trump bezocht een woonwagenpark dat compleet in puin ligt. De president reisde vervolgens door naar een operatiecentrum in Chico. Daar prees hij opnieuw het werk van de reddingswerkers. Ze zouden de branden als ,,een dolle’’ bestrijden. Het is een ,,totale verwoesting", legde hij uit.

Trump gaf het bosbeheer de schuld van de situatie. Op de vraag of de klimaatverandering een oorzaak is, zei hij zaterdag dat er verschillende factoren zijn. Op dit moment lijkt bosbeheer een ,,zeer groot probleem" te zijn.

De California's Fire Department Association weersprak de afgelopen dagen de beschuldigingen van Trump en stelde dat de branden niet alleen in bosgebieden begonnen en zich verspreidden. Deskundigen noemen een lange droogte, verdorde vegetatie en extreme winden als oorzaken van de branden.