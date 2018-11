Gillum geeft nederlaag toe, Republikein DeSantis gouverneur Florida

Gillum, de burgemeester van Tallahassee, had al eerder zijn nederlaag toegegeven, maar trok dat in toen het stemmenverschil miniem bleek; klein genoeg voor een automatische hertelling. Op zaterdag, toen de hertelling zijn voltooiing naderde, legde Gillum zich alsnog neer bij de uitslag.

Wie namens Florida de Senaat in mag, is nog niet beslist. Ook daar moet een hertelling aan te pas komen, zeer tegen de zin van president Donald Trump. Die vindt dat Republikein Rick Scott - nu nog gouverneur - senator moet worden voor Florida, maar op die stoel zit de Democraat Bill Nelson en die zou daar graag blijven zitten. Een handmatige hertelling lijkt meer en meer in het voordeel van Scott uit te vallen. Zondag moet alles geteld kunnen zijn.

Mogelijk volgt Nelson het voorbeeld van zijn partijgenoot Gillum en legt hij zich nog voor die tijd neer bij zijn verlies.