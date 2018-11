Doden na crash historisch vliegtuig in Texas

Een P-51D Mustang uit de Tweede Wereldoorlog. Ⓒ Wikipedia

FREDERICKSBURG - In Fredericksburg, in de Amerikaanse staat Texas, zijn zaterdag twee oorlogsveteranen om het leven gekomen toen het historische gevechtsvliegtuig waarin zij vlogen neerstortte op de parkeerplaats van een appartementencomplex. Het vliegtuig, een P-51D Mustang uit de Tweede Wereldoorlog, deed mee aan een herdenking van de strijd in het Pacifisch gebied die georganiseerd was door het plaatselijke oorlogsmuseum.