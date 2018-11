Veel doden bij aanval op vluchtelingen

Het nieuws over de aanval, die donderdag al plaatsvond, kwam pas zaterdag naar buiten. In de CAR brak in 2013 strijd uit tussen christelijke en islamitische milities. Duizenden mensen kwamen om bij het geweld en een vijfde van de 4,5 miljoen inwoners van het land sloeg op de vlucht. De afgelopen dagen is het geweld in de CAR weer opgelaaid. Vrijdag kwam een Tanzaniaanse soldaat van de VN-vredesmacht om toen een militie een vluchtelingenkamp in het zuidwesten van het land aanviel.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik