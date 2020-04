Woonboulevard uitgestorven: ’Rustigste Pasen ooit’

„We zijn opzoek naar een nieuwe badkamer en keuken”, zegt Deborah van Weel. „Om ideeën op te doen zijn we vandaag met mijn man en twee kinderen op pad gegaan. Maar ik moet toegeven, zo rustig als nu heb ik het nooit gezien.”

Julian en Deborah van Weel Ⓒ Rias Immink

Veiligheid

„Toch denken we ook aan de veiligheid”, stelt zij. „We proberen alles op een zo verantwoord mogelijke manier aan te pakken. Als het druk is maken we een afspraak en komen we op een later moment terug. Maar dat is niet nodig. Ik ben vrijwel niemand tegengekomen in de winkels.”

Nieuwe inrichting

Ook Jeroen (24) is op zoek naar een nieuwe inrichting. „We zijn aan het verhuizen, maar die nieuwe slaapkamer komt er niet vanzelf”, zegt hij terwijl een echtpaar met mondkapjes voorbijloopt. Samen met zijn vriendin stapt hij resoluut een beddenspeciaalzaak binnen. „We moeten ergens op slapen. Omdat we echt specifiek wat willen kopen hebben we ervoor gekozen om onze slag te slaan. Ik begreep dat winkeliers juist om deze reden de deuren openhouden.”

Een zo goed als lege lege meubelboulevard, de waarschuwing werkt. Ⓒ Rias Immink

Dat er vooral kopers doelgericht zoeken, herkent ook winkeleigenaar Debby Goes (42). „In mijn meubelzaak zie ik vooral stelletjes binnenlopen die bijvoorbeeld een bed willen kopen. Mensen komen niet meer langs om maar even rond te kijken.”

’Echt hele slechte dagen’

„Er is nog geen hond binnen geweest”, zegt een ondernemer die anoniem wil blijven. „Normaal is het tijdens Pasen vol op de woonboulevard. Maar er is bijna niemand te bekennen. Dit zijn echt hele slechte dagen.”

Debbie Goes Ⓒ Rias Immink

„Je merkt dat de autoriteiten wel extra maatregelen hebben genomen”, zegt Goes. „Er rijdt vaker politie door de straat en handhaving fiets meerdere keren per uur langs. Dat is maar goed ook, want de veiligheid van het winkelend publiek gaat voor op alles.”

Auto’s zijn van personeel

Ook Debby Goes merkt dat het rustig is. „De auto’s die op de parkeerplaatsen staan zijn vooral van personeel, die allemaal met een eigen auto naar werk zijn gekomen”, zegt ze. „Dit is de rustigste Pasen ooit. Toch hopen we dat mensen die echt wat nodig hebben blijven komen. Het zijn juist deze mensen die we zo goed mogelijk proberen te helpen in deze moeilijke tijd.”