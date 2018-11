Trucker en zijn hond met schrik vrij bij bietencrash

De trucker, een man uit Harderwijk, kon zelf uit de vrachtwagen klimmen. Zijn hond volgde hem. De brandweer was uren bezig om de chaos op te ruimen. Het verkeer moest een groot deel van de nacht over één rijbaan worden geleid. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

Het verkeer op de A27 ondervond urenlang hinder van het ongeval. Ⓒ Caspar Huurdeman