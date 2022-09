VVD en CDA willen defensie-uitgaven eeuwig vastleggen

Nu is het elke kabinetsperiode de vraag of er wel of niet wordt gesneden in defensie. Als het aan VVD, CDA en SGP ligt, komt aan die onzekerheid een einde. „De politiek heeft in het verleden te makkelijk en te vaak in vredestijd bezuinigd op defensie, waardoor we in oorlogstijd een beroep doen op een uitgemergelde krijgsmacht”, zegt VVD-Kamerlid Peter Valstar. „Door het budget wettelijk te verankeren, beschermen we de krijgsmacht tegen politieke grillen en stellen we onze militairen in staat Nederland veilig te houden.”

De SGP lanceerde begin dit jaar een wetsvoorstel om de NAVO-defensienorm van 2% voor altijd vast te leggen. VVD en CDA sluiten zich daar nu bij aan. „Onze krijgsmacht heeft niet alleen meer geld, minder bureaucratie en betere afstemming in Europa nodig, maar vooral stabiel beleid”, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk.

Het kabinet trekt jaarlijks 5 miljard euro extra uit voor defensie. Daardoor wordt de NAVO-norm van 2% in 2024 en 2025 gehaald, voor het eerst in jaren. Maar uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de uitgaven in 2026 alweer terugzakken naar 1,89 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Urgentie vasthouden

„Sinds de oorlog in Oekraïne is het tij gekeerd: de urgentie wordt nu volop gevoeld”, zegt SGP’er Chris Stoffer. „Het is nu zaak om dát vast te houden.” De drie partijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het is de vraag of andere partijen ervoor voelen. Want als het economisch tegenzit, dwingt deze wet om op andere posten dan defensie te bezuinigen.

„Het verleden heeft helaas uitgewezen dat defensie in vredestijd een gewillig slachtoffer is van bezuinigingen”, zegt VVD’er Valstar daarover. Begin dit jaar adviseerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken ook al om een Defensiewet in te voeren, om zo de defensieplanning ’meer verplichtend’ te maken. Nu is er veel geld nodig om achterstallig onderhoud bij de krijgsmacht weg te werken.