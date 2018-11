Recordopbrengst Golden Globe Marilyn Monroe

Monroe kreeg de onderscheiding destijds als favoriet van de buitenlandse filmpers. Ⓒ Hollandse Hoogte

BEVERLY HILLS - Een Golden Globe die de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe in 1961 kreeg, is voor een recordbedrag geveild in de VS. Een onbekende koper telde omgerekend bijna 220.000 euro neer voor het beeldje.