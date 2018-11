Naar intocht Sint? Pas op voor snijdende oostenwind

Net als zaterdag zal de zon opnieuw uitbundig schijnen, waardoor het weerbeeld er aantrekkelijker uitziet dan het daadwerkelijk aanvoelt.

Zondagmiddag is het 6 tot 8 graden, maar de matige noordoostenwind maakt het voor het gevoel kouder. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, waardoor het amper zal vriezen. Ook maandag is het vaak bewolkt, maar soms breekt ook de zon even door. Het wordt 5 tot 8 graden, maar vanwege de forse oostelijke wind, windkracht 4 tot 6, voelt het ook bij het begin van de nieuwe week veel kouder aan.

