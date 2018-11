Hyena zwaargewond na aanval door soortgenoten Beekse Bergen

Het dier werd begin deze week geïntroduceerd in de groep. Sinds woensdag zaten de dieren bij elkaar in het buitenverblijf en dit verliep volgens de dierentuin goed en rustig, maar zaterdag ontstond er een conflict en werd het mannetje aangevallen. In een groep hebben de vrouwtjes het voor het zeggen. De hyena liep daarbij een aantal bijtwonden op.

De dierenverzorgers waren er snel bij en slaagden erin de hyena's binnen vijf minuten te scheiden. Op internet circuleren beelden van de ruzie, waarbij het er heftig aan toe gaat.

Het mannetje wordt in zijn rug en kop gebeten en over de grond gesleept. Na enkele minuten grepen de verzorgers in. Het mannetje is in een ander verblijf geplaatst.

De verwachting is dat de hyena volledig van zijn verwondingen zal herstellen.

Eind oktober deed zich in een dierenpark een soortgelijk incident voor. Een groep beren doodde in Dierenrijk Mierlo een wolf.

