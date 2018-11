Intocht Sinterklaas in Amsterdam

Er hebben zich geen voorstanders danwel tegenstanders van Zwarte Piet in Amsterdam gemeld om te demonstreren, laat een woordvoerster van burgemeester Halsema weten. In reactie op onder andere de onregelmatigheden in Eindhoven, zegt ze: „Er is geen aanleiding voor extra beveiliging, maar we monitoren de zaak continu.”

