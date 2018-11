Houtkachel vervuilt meer dan zes trucks

Volgens dr. Gary Fuller, een specialist op het gebied van luchtvervuiling zijn ook de laatste op de markt gekomen zogenaamde ’eco-vriendelijke’ open haarden nog steeds letterlijk ’smeerpijpen’ die meer uitstoten dan de modernste dieselauto.

In de Daily Mail zegt hij dat de rook een onzichtbare moordenaar is. Vorige eeuw tijdens de jaren ’50 sloeg iedereen alarm vanwege smogwolken door kolenkachels en industrie. Maar omdat de rook uit houtkachels nauwelijks zichtbaar is, klaagt er vrijwel niemand over.

Fuller deed met het King’s college onderzoek in Londen en constateerde in 2010 al dat tien procent van de fijnstof deeltjes in de lucht afkomstig was van kachels. Sindsdien is het aantal open haarden alleen nog maar toegenomen. De vervuiling is het ergst in het weekend.

De milieu-expert ging met zijn bevindingen naar de regering en naar Europa, maar zegt in de Mail dat politici alleen maar geïnteresseerd zijn in het aanpakken van automobilisten.

Er zijn volgens hem wel milieuvriendelijkere houtkachels. Maar die produceren volgens hem nog steeds twintig procent van de vervuiling.

Volgens Fuller schermen de fabrikanten van houtkachels met onrealistische vervuilingscijfers. Zij meten onder ideale omstandigheden met kurkdroog hout in een laboratorium. Terwijl als je thuis meet bij mensen de vervuiling door bijvoorbeeld natter hout, veel hoger zijn. Daar kan een factor 16 verschil in zitten.