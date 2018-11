Is de in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam gestolen Picasso terecht? In de Maasstad willen ze vooral niet te vroeg juichen, maar voor de Roemeens-Nederlandse schrijfster en journaliste Mira Feticu, die de zaak na een anonieme tip in een stroomversnelling bracht is er geen twijfel: ,,Ik ben geen expert, maar voor mij is dit sowieso de echte Picasso.”