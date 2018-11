Zeventien aanhoudingen bij Limburgse derby in Maastricht

Een 30-jarige MVV-supporter werd tijdens de wedstrijd opgepakt voor openlijke geweldpleging. Zeven andere verdachten werden na de wedstrijd aangehouden toen er bij het stadion opstootjes en ongeregeldheden plaatsvonden. Voor de wedstrijd werden al negen personen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk, opruiing en belediging en het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

Rond het duel waren behoorlijk wat agenten op de been bij het stadion in Maastricht. Vooraf waren er volgens de politie met de clubs afspraken gemaakt om de veiligheid voor iedereen rond het duel te garanderen. Er is streng gelet op het naleven daarvan, aldus de politie.