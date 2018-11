Nederland beleeft zonnigste herfst ooit gemeten

Het aantal zonuren wordt sinds 1906 gemeten. De meteorologische herfst duurt nog tot en met 30 november zodat het aantal zonuren van deze herfst nog flink kan stijgen. Normaal telt de herfst 320 zonuren.

In september scheen de zon 193 uur, tegen ruim 143 normaal. Vorige maand was de op twee na zonnigste oktober ooit gemeten, met 174 zonuren tegen 113 normaal. Deze novembermaand kan nóg een record opleveren. In 1980 scheen de zon in november 112,8 uur. Met nog twaalf dagen te gaan kan ook dit record sneuvelen. Voorlopig zitten we op 79 zonuren, tegen 63 normaal.

Volgens Weeronline verliepen alle maanden tot nu zonniger dan normaal, op januari na. Als de zon ook in de rest van november en december blijft schijnen, komt recordjaar 2003 binnen handbereik. Toen scheen de zon gemiddeld over het land 2100 uur. Inmiddels staat de teller op 2019 zonuren, goed voor de tweede plaats in de lijst van zonnigste jaren.