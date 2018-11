Passagiers filmen situatie na dodelijk treindrama

„Getwijfeld of ik dit moest delen maar mogelijk helpt een beetje aandacht. Gisteren bij een aanrijding persoon vonden een aantal mensen in de trein het nodig om e.e.a. te filmen en te fotograferen.. Wij zouden het respecteren als de telefoons in de tas blijven!” schrijft de officier.

Tegenover het AD zegt woordvoerster Mercedes Grootscholten: „Ik zou niet weten hoe wij hen zouden kunnen verbieden te fotograferen en te filmen. Het was afschuwelijk. Het gedrag van de treinreizigers is natuurlijk weinig respectvol, maar het zij zo.”

Hoe de botsing tussen de fietser en de trein op de particuliere overweg bij Santpoort-Zuid kon gebeuren, is nog niet bekend. Het ongeluk vond plaats op een Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overweg (WILO): dat is een oversteekplaats voor landeigenaren of mensen met recht van overpad over het spoor.