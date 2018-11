Twee Eindhovense arrestanten Sint-intocht nog vast

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Vier van de zes mensen die zaterdag werden gearresteerd in Eindhoven rondom de intocht van Sinterklaas, zijn nog op zaterdagavond vrijgelaten. Twee van de arrestanten hebben op het politiebureau de nacht doorgebracht, maar worden later op zondag vrijgelaten. Alle zes blijven verdachte in het onderzoek, aldus de politie.