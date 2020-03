Dodental door coronavirus in New York stijgt met 237 naar 965

Het aantal besmettingen in de staat is met 7195 gestegen naar 59.513. De afgelopen dag zijn er 1175 nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Inmiddels liggen er in de staat ruim 8500 coronapatiënten in ziekenhuizen, van wie ruim 2000 op ic-bedden.

New York is in de VS de staat die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. In de VS heeft het virus ruim 2300 levens geëist.

