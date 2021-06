Nigeria bevestigt ontvoering van 136 kinderen

De massale kidnapping vond afgelopen zondag plaats in de plaats Tegina. Het duurde even voordat de autoriteiten hadden vastgesteld hoeveel kinderen precies waren verdwenen. Ze moesten contact opnemen met ouders om dat uit te zoeken.

Losgeld

De Nigeriaanse autoriteiten spraken eerder over ongeveer 200 vermiste scholieren, maar dat aantal valt dus wat lager uit. Een medewerker van de school verklaarde na de ontvoering al dat de daders een aantal kinderen had laten gaan. „Ze waren te klein en konden niet lopen.”

Grootschalige ontvoeringen komen vaker voor in het Afrikaanse land. Bendes vallen slecht bewaakte scholen aan in afgelegen gebieden. Ze nemen hun slachtoffers mee en gaan vervolgens onderhandelen over losgeld.