’Pas maar op, mevrouw... Onze Tim is gek op rijpe dames!’

De was is gevouwen en de kattenbak verschoond. De meiden hebben meegeholpen, al laten ze de poep graag aan mij over. Dit is onze zaterdag: in pyjama in huis aanmodderen.

Vroeg uit de veren

Dat ik niet door weer en wind langs een veld sta, heb ik trouwens aan de kinderen te danken. Zij willen niet op een sport waar je elke zaterdag vroeg voor uit de veren moet. Dus rijden ze doordeweeks paard en begint het weekend met Playmobil. Ik lees de kranten en rol een croissant. Helaas duurt die zaligheid zelden langer dan een ochtend.

Want er is altijd wel een Pokémon-battle die verkeerd uitpakt of een lollige stoeipartij die in oorlog ontaardt. Hét teken om naar buiten te gaan. De meiden krijgen frisse lucht en lichaamsbeweging. Ik heb tegen die tijd vooral een normaal, volwassen gesprek nodig.

Gips

Doorgaans is Tim, de jongen van de groente- en fruitkraam op de markt, het eerste aanspreekpunt. Hij heeft grote ogen en een grijze, lederen huid. Type 'sympathieke schooier'. Hij staat bij de bananen, de vaste bestel- en ontmoetingsplek.

"Goedemorgen!" "Wat is er gebeurd?" vraag ik geschrokken wanneer ik het gips zie. "Ach, gebroken pols. Ik moest er van de collega’s naar laten kijken. Blijkt dat het drie weken geleden al gebroken is", zegt hij spottend. "Toen ik met de scooter viel."

Bloed

Ondertussen raapt hij bloemkool, broccoli en sperziebonen bijeen. Als ik de groenten aanpak valt mijn oog op een indrukwekkend litteken, in zijn andere handpalm. Ik wijs. "Komt dat ook door die val?"

"Nee, dat was na een avond stappen toen ik nog jong was." Ik barst in lachen uit, ik schat hem amper 20. Het raakt hem niet. "Ik dronk bier, het glas brak en daarna ging ik naar huis. De volgende ochtend werd ik wakker met het kussen nat van het bloed. 'Misschien toch even langs de dokter', dacht ik."

Rijp

Zijn blikt dwaalt af. "Kijk, daar zijn ze!" zegt hij opgelucht. Puck en Charlie, die tikkertje speelden op het plein, komen er gezellig bij staan. "Jullie worden met de week knapper." Puck strijkt verlegen door het haar. "Rustig aan met je pols. Even geen gezuip vanavond", grap ik moederlijk, terwijl ik mijn pinpas tevoorschijn haal.

"Zit je nu weer met die mevrouw te sjansen?" Het is de reusachtige collega, wiens rug veel te lang is voor de groene bodywarmer die hij draagt. Hij brengt het mobiele pinapparaat en blijft hangen. "Pas maar op, mevrouw. Onze Tim is gek op rijpe dames", gevolgd door een dikke knipoog.

Broekje

"Rijp?" vraag ik bedenkelijk. "Houd eens op, joh!" Tim kijkt zijn collega licht geïrriteerd aan. De frictie voelt voor iedereen rond de kraam een beetje ongemakkelijk. 'Tijd om te vertrekken', denk ik, de buit is toch binnen. "Ik geloof dat je zelf in d’r broekie wil, Joost", zegt Tim.

Hij blijft me lachend aankijken terwijl ik aanstalten maak om weg te lopen. Puck verslikt zich. "Wat zei hij?!" vraagt ze zachtjes als ze haar arm stevig in de mijne steekt. "Niets." Ik forceer een lach en duw Charlie zachtjes voor ons uit. Genoeg volwassen smalltalk voor vandaag.

