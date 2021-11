Kaag wil ’progressief elan’ en ’vooruitstrevend coalitieakkoord’

De vier politieke partijen zitten midden in de formatieonderhandelingen. Er liggen complexe dossiers op tafel zoals asiel, stikstof, rekeningrijden en klimaat. Op het partijcongres van D66 geeft Kaag in een toespraak aan wat ze wil binnenslepen.

Zo stipt de voormalige minister van Buitenlandse Zaken aan dat de aarde volgens haar ’alleen gered kan worden’ als er ’nú wordt gehandeld’. Ze wil iets doen aan onderwijsschulden en wil dat Nederland in Europa weer ’een loyale en gewaardeerde koploper’ wordt. Ze gaat ook voor een ’renovatie van de rechtstaat’.

’We doen het goed of we doen het niet’

„Of we slagen?”, zegt Kaag. „Dat weten we niet.” Ze beloofd haar achterban: „We doen het goed of we doen het niet.”

In haar toespraak stipte Kaag wederom ’nieuw leiderschap’ aan. Het is de slogan waarmee haar partij de verkiezingen inging, maar die D66 daarna flink in de kont beet.

Want D66 gaf met de campagneleus aan dat de partij vond dat er heel wat mankeerde aan het oude leiderschap. Kort na verkiezingen toonde D66 zich echter geen haar beter. Vers in het geheugen ligt de schoffering van CU-leider Segers door een kabinet met daarin CU weg te zetten als ’een roestige auto’. En wat te denken van de Schoo-lezing waarin Kaag VVD-leider Rutte persoonlijk aanviel door hem neer te zetten als ’visieloze ritselaar’. Ook informateur Remkes werd door D66 in een slecht daglicht geplaatst door te roddelen over vermeend drankgebruik.

Nieuw leiderschap

De D66-achterban ziet dan ook graag dat er nu snel een nieuwe draai wordt gegeven aan ’het nieuwe leiderschap’ van Kaag. In haar toespraak deed ze een poging. „Leiderschap is durven kiezen, zeker als dat moeilijk is. Het is je rug rechten als er gure stormen opsteken. Maar bovenal moet leiderschap tastbaar zijn: het is wat we voor mensen achterlaten als we vertrekken.”

Volgende week komen de vier formerende partijen opnieuw bijeen op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum. Het is de bedoeling dat daar besluiten worden genomen over ingewikkelde dossiers. Kaag lijkt dat nog steeds met enigszins lange tanden te doen. Ook veel partijgenoten zijn huiverig voor een kabinet met twee christelijke partijen.

„Het was een teleurstelling dat het niet mogelijk bleek meer progressieve partijen aan tafel te krijgen”, zegt Kaag tegen hen. Toch vindt ze haar besluit te verdedigen. „In het landsbelang hebben wij onze verantwoordelijk genomen om de impasse te doorbreken en te gaan onderhandelen.”