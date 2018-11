Vrouw (85) zwaargewond bij laffe straatroof

De vrouw kwam zaterdagavond rond 19.00 uur lopend terug van haar kaartclub toen ze bij een rij huizen aan het Cassandraplein met veel geweld werd overmeesterd door een onbekende man. De vrouw raakte zwaargewond en is meermaals tegen haar hoofd geschopt. De man is na zijn laffe daad gevlucht en liet de vrouw achter op de weg.

De vrouw gilde en riep om hulp. Twee voorbijgangers hebben het hevig bloedende slachtoffer eerste hulp kunnen bieden.

Gevoel van veiligheid afgepakt

De recherche neemt de zaak hoog op: „Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen.” Direct na het incident is er een buurtonderzoek verricht en ook stelde de technische recherche sporen veilig. Er wordt gekeken of de dader op camerabeelden in de buurt te zien is.

Verward en geschrokken

De 85-jarige vrouw was verward en geschrokken door wat haar is overkomen. Ze is behandeld in het ziekenhuis en moet nog rustig aan doen. Om de ernst van deze zaak te onderstrepen heeft de politie in overleg met het slachtoffer en haar familie een foto gedeeld van de verwondingen. Deze foto kan als zeer schokkend worden ervaren.

De politie roept iedereen op om informatie met hen te delen.

Kent u het slachtoffer of weet u meer over dit incident, dan komen we graag met u in contact. Mail alstublieft naar oproep@telegraaf.nl.