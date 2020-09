Gender reveal party gaat op pijnlijke wijze helemaal mis

Terwijl hun vierjarige dochter Ella tussen hen in staat in de tuin, is het de bedoeling dat Kristin en Tom een poederkanon afschieten waar dan blauwe of roze poeder uit komt. Nadat er afgeteld wordt van vijf naar nul, schiet het stel de poeder de lucht in. Althans, dat was de bedoeling. Doordat ze het ding op de kop houden, schieten ze op zichzelf. Zowel Kristin als Ella zitten er helemaal onder, maar Tom schiet de blauwe poeder met veel kracht recht op zijn eigen geslachtsdeel af.

Terwijl iedereen in lachen uitbarst, stort Tom ter aarde. Hij vergaat duidelijk van de pijn. Ondertussen roept een van de aanwezigen lachend: „Nu heb je geen sterilisatie meer nodig.”

Tom was na een paar minuten gelukkig weer helemaal de oude. Hun zoon wordt in februari verwacht. „Ik schrok eerst even omdat ik dacht dat ik mijn dochter geraakt had. Maar later kon ik er wel om lachen, omdat niemand gewond raakte”, zo liet Tom aan Today weten.