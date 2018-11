Trump wil niet naar Khashoggi-tape luisteren

„Ik ben volledig geïnformeerd, er is geen reden voor mij om het te horen”, zei Trump. Hij had zijn adviseurs gevraagd of hij ernaar moest luisteren en zij hadden hem dat afgeraden. „Ik weet alles wat er op die tape staat zonder dat ik het hoef te horen. Het is zeer wreed en verschrikkelijk”, aldus de president.

Vorige week bevestigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan officieel het bestaan van geluidsopnamen van de moord op Khashoggi. Ze waren gedeeld met een aantal landen - waaronder Duitsland en de VS. Wat er precies te horen is op de tapes is onduidelijk.

