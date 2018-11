Politie zoekt spookrijder Westerscheldetunnel die te voet vluchtte

De man die door de oostbuis van de tunnel reed liet zijn auto achter in de berm aan de Zeeuws-Vlaamse kant. In de auto zit nog een mevrouw, twittert de politie. De wagen wordt weggereden. De bestuurder is nog niet aangetroffen. Bij het incident is geen schade gemaakt.

De politie meldt dat de reden van het spookrijden mogelijk zou kunnen liggen bij een conflict zijn tussen twee gebruikers van de tunnel.

De oostbuis is een kwartier lang afgesloten geweest, maar is nu weer open.