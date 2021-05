Ontdekkingsreis tijdens Kinderherdenking in Madurodam: ’Zijn verhaal blijft echt in mijn hoofd zitten’

Premium Buitenland

’Sneeuwwitje ongevraagd kussen kán niet meer: verkeerde les voor kinderen’

De kus waarmee de prins Sneeuwwitje weer tot leven wekt kan echt niet meer door de beugel. Dat blijkt na de renovatie van een attractie in Disneyland in Californië. Sneeuwwitje lag in coma en kon dus geen toestemming geven voor de kus.