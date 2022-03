Premium Het beste van De Telegraaf

Biden wil Poetin geen excuus geven oorlog te verbreden Washington houdt info over slagveld achter

— De Amerikanen wisten vooraf al over de Russische invasie van Oekraïne en weten ook tijdens de oorlog in detail hoe het strijdveld eruit ziet. Maar die geheime informatie delen met het Oekraïense leger ligt zeer gevoelig.

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen de Oekraïners real time info geven over de positie van Russische eenheden zodat zij die kunnen vernietigen. Maar Washington vreest dat ze daarmee Poetin een aanleiding geven om de oorlog te verbreden. Ⓒ REUTERS

DEN HAAG - De Amerikaanse president Joe Biden sprak begin deze week nog hernieuwde steun uit aan Oekraïne tijdens zijn State of the Union-speech. We doen Rusland pijn en steunen samen met onze bondgenoten het Oekraïense volk in hun strijd voor vrijheid. Poetin was nooit meer geïsoleerd van de wereld.”