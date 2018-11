Man (20) verkracht stervend meisje (18): moet nog geen drie jaar zitten

Hoewel de feiten schokkend genoeg zijn voor een veel steviger vonnis, is de rechter aan handen en voeten gebonden, omdat Varela geen strafblad had. Wel legde hij de maximaal mogelijke straf op: 34 maanden, schrijft USA Today.

Varela verkrachtte in februari de 18-jarige Alyssa Noceda, die bij hem in zijn flat in Lynwood - even ten noorden van Seattle - een cocktail van fentanyl en Xanax had genuttigd. Dat, gecombineerd met eerder gebruikte cannabis, leidde tot bewusteloosheid bij het meisje.

Varela nam daarop foto’s van de stervende Alyssa, stuurde die naar zijn vrienden - „LOL, ik denk dat ze een overdosis heeft genomen” - en verkrachtte het meisje vervolgens. Waar hij eerder aan zijn vrienden meldde dat het meisje nog ademde, deelde hij nu het nieuws van de verkrachting: hoe en waar hij haar had verkracht. Daarna speelde hij wat videogames en viel in slaap.

"Ik denk niet dat de wetgevende macht rekening heeft gehouden met een geval als dit"

Toen hij het meisje later dood vond, stopte hij haar in een plastic krat en ging naar zijn werk. Hij werd aangegeven door een collega aan wie hij had bekend dat hij niet wist of het meisje nog leefde toen hij haar verkrachtte. De politie vond het ontzielde lichaam daarop in zijn flat.

Varela was van plan geweest het lichaam te begraven met een flinke hoeveelheid uien, ’om de geur te maskeren’. Ook had hij met Alyssa’s duim haar telefoon ontgrendeld en er enkele berichten mee verstuurd, om zo de schijn te wekken dat ze nog had geleefd, zo weet CBS News.

Varela betuigde in tranen spijt van zijn daden en zei iedere straf te accepteren. Dat werd uiteindelijk nog geen drie jaar. Nabestaanden van Alyssa Noceda zijn woedend en ook rechter Linda Krese was niet blij met de beperkingen die aan haar vonnis werden opgelegd. De maximale straf voor mensen zonder strafblad is in de staat Washington twee jaar en tien maanden. „Ik denk niet dat de wetgevende macht rekening heeft gehouden met een geval als dit”, zo sprak de rechter.

Een tante van Noceda vatte het vonnis aldus samen: „Een lachertje. Dan kun je hem net zo goed meteen vrijlaten.” Noceda’s moeder, duidend op Varela: „Dat was de laatste persoon die mijn dochter in haar leven heeft gezien. Ik word misselijk bij de gedachte.”