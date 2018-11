’Teruggevonden Picasso is publiciteitsstunt’

Het duo laat in een e-mail aan Feticu en Westerman weten, dat de stunt onderdeel is van hun voorstelling True Copy, die donderdag in Antwerpen in première is gegaan. De twee zijn vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting. Theatermakers Yves Degryse en Bart Baele schrijven dat het niet de bedoeling was dat Feticu en Westerman naar Roemenië zouden gaan. „Helaas is het anders gegaan en dat spijt ons.” Ze willen de vinders graag op korte termijn ontmoeten.

Experts betwijfelden al dat het om de echte Picasso zou gaan. Zo waren er volgens kenner Peter van Beveren zeker zestien verschillen tussen de in Roemenië opgegraven tekening en Picasso’s werk Tête d’Arlequin.