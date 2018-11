Californië bidt om regen... en het komt eraan

Er komt regen aan. Weliswaar dinsdag pas, maar er komt regen. Dat is vooral goed nieuws voor het noorden, waar de Camp Fire woedt. Daar wordt niet alleen dinsdagavond regen verwacht, maar zijn de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag ook nat. En dat moet het leven van de brandweerlieden een stuk gemakkelijker maken, schrijft de New York Post.

Het zuiden van Californië, dat zwaar heeft te lijden onder de Woolsey Fire, kan ook regen tegemoet zien in het midden van de week, maar minder dan het noorden, zo voorspelt de meteorologische dienst van Accuweather. Bovendien is de kans klein dat er later in de week meer neerslag valt.

Voordat het gaat regen, gaan het eerst nog waaien en dat helpt niet bij bestrijden van de branden. Als het echter gaat regenen helpt dat niet alleen bij het bestrijden van het vuur, maar zal ook de dikke smog snel neerslaan.

Echter, zoals met alles, te veel regen is ook niet goed. Modderstromen en aardverschuivingen liggen dan op de loer.