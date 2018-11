Zuidland zoekt naar ’nat jongetje’

Het kind had even voor halfacht contact met de meldkamer van de politie Rotterdam en vertelde dat hij te water was geraakt toen hij een bal uit de sloot wilde halen. Omdat de verbinding werd verbroken voordat de politie meer details kon achterhalen, stuurde de politie een tweet uit met de vraag of iemand iets had gezien. Via Burgernet werd de oproep verder verspreid.

Daarop gingen in Zuidland tientallen mensen de straat op om het kind te zoeken. Rond 22.00 uur was het kind nog niet aangetroffen.