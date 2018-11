Langer leven met hoog cholesterol

Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten (LEEFH) in Amsterdam. Samen met cholesterolbehandelaars van enkele Amsterdamse ziekenhuizen – zoals Amsterdam UMC en OLVG – is de stichting op zoek naar nog zo’n slordige 40.000 van de in totaal 70.000 Nederlanders met levensbekortend ’familiair hoog-cholesterol’ (FH). Bij deze erfelijke aandoening is sprake van het versneld dichtslibben van aderen. FH is een aandoening waarbij het ’slechte’ of LDL-cholesterol in het bloed vaak sterk verhoogd is. Soms al vanaf de kinderleeftijd. Hierdoor hebben mensen met FH een levensgroot risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te krijgen, zoals een hartinfarct of een beroerte. ’Familiaire Hypercholesterolemie’ komt voor bij één op 250 Nederlanders en is daarmee de meest voorkomende erfelijke aandoening.

Volgens Manon Houter, directeur van de Stichting LEEFH, worden per jaar in Nederland 700 mensen met FH opgespoord met hulp van een dna-bloedtest. Tegelijkertijd worden 700 baby’s ermee geboren. Al vele jaren is het kenniscentrum bezig deze specifieke groep cholesterolpatiënten in kaart te brengen om te testen, opdat een behandeling kan worden gestart.