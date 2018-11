Waar is het respect gebleven?

Tutoyeren is onderdeel van een grotere trend, waarbij de samenleving steeds informeler wordt, weet etiquette-expert Reinildis van Ditzhuyzen. Ze schreef er het standaardwerk Hoe hoort het eigenlijk? De Dikke Ditz over, dat vorige maand zijn derde herziene uitgave beleefde. „Je ziet het ook in kleding. Vroeger trok je alleen losse kleding aan als je naar de disco ging, maar nu doen sommigen dat ook als ze de opera en concerten bezoeken.”