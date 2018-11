Zij bladerde in een boek over kunst. Ik keek Nederland-Frankrijk en balde vlak voor rust een vuist. Ik stak de vuist triomfantelijk in de lucht en juichte. „Yes!”, riep ik. „Wat goed zeg. On-ge-loof-lijk!” Zij noemde me simpel. Ik vond haar elitair. De scheidsrechter floot voor rust, maar op weg naar de kleedkamer verzuimde hij in te grijpen toen bij ons de schermutselingen uitbraken.