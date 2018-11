Plofkraken in Nieuwkoop en Zaandam

Met hulp van de helikopter zijn de twee aangehouden. Ze zaten in een busje. Daarin lagen vermoedelijk nog explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft zich er over ontfermd en maakte ze onschadelijk. Enkele appartementen en een winkelcentrum werden enige tijd ontruimd.

Ook in Zaandam (Noord-Holland) is een helikopter ingezet om twee verdachten van een plofkraak op te sporen. Die vond in de vroege ochtend plaats bij een bank aan de Vrieschgroenstraat. De twee daders zijn volgens de politie nog voortvluchtig. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. De omgeving van de pinautomaat werd afgezet en enkele winkelpanden ontruimd. De politie doet samen met de EOD onderzoek naar een mogelijk niet afgegaan explosief.