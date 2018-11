Rode Kruis: hongersnood dreigt in Jemen

Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het Nederlandse Rode Kruis roept mensen op om de petitie voor Jemen te tekenen. Volgens de hulporganisatie hebben ruim 8700 mensen tot nu toe getekend, maar dat is niet voldoende. De situatie in Jemen wordt volgens de hulporganisatie steeds nijpender en hongersnood is nu een reëel scenario met vreselijke gevolgen.