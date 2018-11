Rechter: provincie mag herten Oostvaardersplassen ’in principe’ afschieten

Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1830 edelherten schieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Boswachters van Staatsbosbeheer mogen de komende maanden 1.830 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen. Dat bepaalde de rechtbank in Lelystad vanmorgen in een uitspraak in een zaak die vijf natuur- en dierenorganisaties hadden aangespannen tegen het plan van de provincie Flevoland.