Eis 4 maanden voor zware mishandeling vrouw: drievoudige kaakbreuk

De officier van justitie eiste tegen Tyrese G. vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de mishandeling, die eindigde in drie kaakbreuken bij de vrouw. De officier eiste afgelopen mei dezelfde straf tegen voetballer Wouter, maar de rechtbank matigde dat naar 180 uur werkstraf.

Uit het vonnis blijkt dat de rol van Wouter aanmerkelijk kleiner is dan die van Tyrese G. De officier van justitie ging daar dinsdagmiddag in mee. „Wouter had inderdaad een kleinere rol, maar het zou echt onvoldoende zijn als Tyrese G. er ook met een taakstraf afkomt. Daarvoor is het geweld te heftig geweest”, aldus de officier in haar requisitoir.

Bril verstopt

De camerabeelden van de mishandeling, uit het vip-gedeelte van de nachtclub, werden in de rechtbank afgespeeld. Het begon best gezellig. Tussen slachtoffer en verdachte Tyrese G. werd gelachen. De vrouw pakte een bril van zijn hoofd en stopte die tussen haar borsten. Dat zou een Cartier zijn geweest van tweeduizend euro. Tyrese G., die sinds zeven jaar een sportschool runt in Suriname: „Het was niet mijn bril. Ik wilde ’m per se terug. Voor mij is het erg veel geld.”

De mannen hebben zich volgens justitie schuldig gemaakt aan ernstig geweld tegen de vrouw. Ⓒ Google Maps/Politie

Tyrese G. duwde zijn hand tussen haar borsten. De vrouw ontvlamde in woede en gaf hem een forse klap. Tayrell Wouter kwam zijn bloedverwant te hulp en hield de vrouw bij de schouder vast. Rake klappen volgden, waarbij ook de vrouw zich niet onbetuigd liet.

Maar waar de mannen er zonder kleerscheuren vanaf kwamen, moest de vrouw nog dezelfde nacht met spoed geopereerd worden. Haar kaak werd vastgezet met plaatjes. Ze kon wekenlang alleen maar vloeibaar voedsel eten, zo bleek uit de medische verklaring. Mentaal liet het haar ook allesbehalve koud, mede omdat ze volgens eigen zeggen ’hooghartig en uitlacherig’ werd behandeld door de beveiligers van Club Air. Al dat onvermogen leidde tot posttraumatische stress, waar zij emdr-therapie voor kreeg.

Strafeis

Tyrese G. moest de strafeis in zijn eentje aanhoren. Zijn Amsterdamse neef Tayrell Wouter was reeds in mei veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Voetbalclub Volendam repte in het persbericht over Wouters vertrek naar de voetbalacademie van het Litouwse Kaunas met geen woord over de afhandeling van de rechtszaak. Een half jaar eerder meldde de club nog te geloven in de onschuld van Wouter.

Wouter is ondertussen in hoger beroep gegaan tegen de taakstraf.

Uitspraak voor Tyrese G: 15 augustus.