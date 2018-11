Moordverdachte Milica: we hadden seksuele relatie

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het verhaal van A. volstrekt ongeloofwaardig.

„Sinds mijn aanhouding staat niet alleen het leven van de familie Van Doorn op z’n kop, maar ook dat van mij”, zo vertelt Hüseyin A. in een verklaring. Het heeft mij en mijn familie kapotgemaakt. Ik zit al een half jaar onschuldig vast.”

Volgens A. heeft hij in eerdere verklaringen uit schaamte niet de waarheid gesproken. Volgens A. heeft hij kort voor haar dood een seksuele relatie had met Milica die enkele maanden heeft geduurd. „Ik was toen net getrouwd en durfde niet te verklaren over mijn contacten met Milica.”

Ze zouden elkaar hebben leren kennen in een snackbar.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Hüseyin A. voor moord. Mocht dat niet bewezen kunnen worden, dan voor gekwalificeerde doodslag: het doden van Milica om de verkrachting te verhullen.

Eerder wilde A. niet ophelderen hoe zijn biologische sporen in het slachtoffer zijn terechtgekomen. „Ik was bang en in de war”, zei hij over zijn eerder afgelegde verklaringen.

Het OM meent dat verklaring niet meer is dan een poging „berekenend de gaten in het dossier te vullen.” De officier van justitie wees erop dat is geconstateerd dat A. tijdens zijn voorarrest uitvoerig met familieleden heeft gesproken over het verzinnen van verklaringen.

Het OM vindt de nieuwe verklaring dermate onzinnig dat er geen nader onderzoek naar moet worden gedaan, zoals A.’s advocaat heeft verzocht.

DNA-verwantschapsonderzoek leidde naar A.

Het lichaam van Milica van Doorn (19) werd op 8 juni 1992 gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam. Zij was met messteken om het leven gebracht. De zaak bleef onopgelost. Ook inspanningen van een coldcaseteam, actief vanaf 2003, leidde niet tot een doorbraak. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A. De politie beschikte over een spermaspoor.

A. heeft na zijn arrestatie vorig jaar december onder meer verklaard dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen dat ’klootzak’ tegen hem zou hebben geroepen. Hij heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het slachtoffer zijn terechtgekomen.

A. is op zeker moment gestopt met verklaren. Op eerdere, inleidende zittingen bij de rechtbank is hij tot dusver niet verschenen. Volgens zijn advocaat maakt hij maandag wel zijn opwachting.

Het proces tegen A. (behalve maandag ook woensdag) vindt plaats in het gerechtsgebouw op Schiphol.