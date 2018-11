’Vuurwerkzones in alle gemeenten’

Ik heb er overigens wel begrip voor om de jeugd een rookvrije toekomst te gunnen en trek me regelmatig terug in de tuin of op het balkon. Laten we deze betutteling doorvoeren naar een ander naderend onheil op 31-12; het vuurwerk. Laat alle gemeente zones invoeren voor het afsteken van deze ellende voor dieren en hulpverleners, zodat ik weet waar ik níet moet zijn die dag.

R. Knitel, Breda