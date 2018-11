’Lokaal bestuur over de grens anders’

In die gevallen is de burgemeester de baas van het dagelijkse bestuur en vaak ook tevens gemeentesecretaris, dus ook de baas van de ambtenaren. Hij kiest zelf zijn medebestuurders (wethouders). In dat geval kun je best de burgemeester door de burgers laten kiezen. Dus nu maar hopen, dat bij het verder veranderen van het lokale bestuur dit in ogenschouw wordt genomen.

Peter Steenmeijer, Apeldoorn