’Kiezen uit geselecteerde kandidaten’

Het lijkt mij dan ook zinvol om eens te gaan nadenken over de volgende oplossing. Laat de lokale overheid een aantal kandidaten aandragen die geschikt en beschikbaar zijn voor de functie van burgemeester in de desbetreffende woonplaats. Dezen kunnen zich dan presenteren aan de plaatselijke bevolking, en de burger mag dan uit deze drie zijn/haar favoriete burgemeester kiezen. Is iedereen tevreden. Je krijgt geen Amerikaanse taferelen, dat geld en macht het burgemeesterschap bepalen, maar de burger heeft toch het gevoel dat hij mag meebeslissen over deze toch zo belangrijke positie binnen zijn gemeentebestuur.

Henk de Fluiter, Voorthuizen