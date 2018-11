’Veel burgervaders verstaan vak niet’

Een sprekend voorbeeld is burgemeester Jorritsma van Eindhoven. Als bestuurder van deze stad draag je zorg voor de veiligheid van burgers. Afgelopen week had hij besloten om de demonstratie van KOZP door te laten gaan, terwijl er al verhalen op sociale media verschenen dat de ’Pro-Zwarte Pieten’ een bezoekje kwamen brengen. Een simpele risico-analyse zou normaliter leiden tot intrekken vergunningen om te demonstreren. Achteraf iedere pro-Zwarte Piet demonstrant tot hooligan te verheffen is schandalig. Het waren niet alleen hooligans, het overgrote deel waren burgers die aangeven dat het nu genoeg is.

A. van der Steen