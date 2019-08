19 doden, 30 gewonden door explosie Caïro

De ontploffing vond plaats in de buurt van het kankerinstituut NCI, midden in Caïro. Het instituut ligt in de buurt van regeringsgebouwen zoals het ministerie van Justitie. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een aanslag gaat.

Volgens Egyptische media ontplofte er een zuurstofcilinder in de auto door een botsing met een andere auto’s. Door de explosie ontstond er brand in de auto’s.