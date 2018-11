’Gele Hesjes’ strijden verder

Demonstranten blokkeerden een weg in Caen gisteren. Ⓒ AFP

PARIJS - De ’Gele Hesjes’ zijn nog niet klaar met Emmanuel Macron. Maandag wordt voor de derde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen een verhoging van de brandstofprijzen. De in gele hesjes gestoken betogers hebben in verscheidene plaatsen in het land de toegang tot opslagplaatsen van brandstof geblokkeerd.