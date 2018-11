’Gezeur over groei Schiphol’

Al die mensen die zeuren over geluidoverlast tegenover vele mensen die praten over economische groei, etc. Met Google Earth heb ik gekeken naar Schiphol en omgeving. Toch nog wel veel groen en ruimte vind ik.

Natuurlijk, ook wel veel bebouwing en natuurlijk vliegen er vliegtuigen daaroverheen. Maar wat willen we dan in onze postzegel die Nederland heet? Ook heb ik eens met Google Earth gespeurd naar andere, vele, grote luchthavens in de wereld. En wat blijkt? Er zijn er ontzettend veel die gewoon midden in de ’bebouwde kom’ liggen of er net tegenaan. Zou er dan in al die steden net zo moeilijk gedaan worden als in ons kikkerlandje? Kijk eens naar Madrid, New York met drie vliegvelden midden in de stad. Kijk naar Sao Paulo, Londen, Parijs, Rio, Dubai, China, óók elders in Europa.

Ons land is klein en het wordt nog véél voller, of drukker! Een vliegveld in zee is een goed alternatief en moet snel gebouwd worden. Al was het maar om eens van dat gezeur af te komen.

Herman Matteman, Almere