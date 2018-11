’Zeehond met frisbee om nek leed minstens vier weken’

De zeehond werd na het aanspoelen overgebracht naar het opvangcentrum voor zeehonden. Daar zijn de verwondingen bestudeerd en is geconcludeerd dat het dier nog minstens vier weken heeft geleefd met zijn wonden. De nekwond van het dier was zo diep dat het de luchtpijp beschadigde. Een longontsteking werd het dier fataal. Vermoedelijk is die ontsteking ontstaan door de nekwond, aldus de regionale omroep.

De andere overleden zeehond die eind oktober aanspoelde, werd in Brouwersdam geborgen, nadat hij verstrikt was geraakt in een visnet en was overleden.

„Helaas geen natuurlijke dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen...”, schreef Eerste Hulp Bij Zeehonden destijds bij de hartverscheurende foto’s.

